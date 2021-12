Mustad augud on kokkupõrkekursil

Astronoomid on avastanud kaks suurt musta auku, mis on teel omavahelise kokkupõrke poole. Nii lähedal teineteisele olevat musta auku pole nähtud mitte kunagi varem. Samuti on tegemist meile kõige lähemal asuva musta augu paariga, vahendab Novaator.err.ee.