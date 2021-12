NÄDALA TAROSKOOP 13.-19.12 | Käes on pingeline ja ootamatusi täis periood

Nädala kaardiks on müntide neli. Sinu eesmärgiks on tuua oma ellu stabiilsus, rahu ja kindlustunne. Selle saavutamiseks võid aga kippuda klammerduma tuntud, turvaliste aga enam mitte toimivate valikute külge. Tegelikult tead ju isegi, et selline teguviis pakub vaid petlikku rahu. Peaksid leidma harmoonia ja tasakaalu iseenda seest, sest vaid nii oled tugev kõigi nende tormide vastu, mis sind muidu kõigutavad.

Nädala võtab kokku tugevus. Nüüd pead oskama oma sisemist jõudu ja kirglikku natuuri harmooniliselt käsitleda. Suur vaimne ja füüsiline jõud on eelis vaid siis, kui sa oskad seda suunata õigesse kohta. Kasuta praegust perioodi, et saavutada selliseid eesmärke, millest oled muidu vaid unistanud.

Tervise eest tasuks sel nädalal hästi tähelepanelikult hoolitseda. Anna endale võimalus puhata, rahuneda, leida tasakaal ja positiivsus. Praegu kipuvad stress ja ärevus väga kergelt endast märku andma, seega on oluline, et tegeleksid ennetustööga. Võta igas päevas endale aega, et mõtiskleda, olla tänulik ja lubada endale midaga head ja tervislikku.

Tööalaselt peaks nüüd end korralikult kokku võtma ja püüdma anda endast parim. Sel nädalal on oht, et suhted töökaaslaste või ülemusega muutuvad pingeliseks. Samuti võib välja ilmuda mõni vana probleem, mis sinu tuju ja meelerahu rikub. Ära võta midagi iseenesestmõistetavalt, vaid hinda seda, mis sul olemas on.

Suhete osas tasuks olla võimalikult leebe ja mõistev. Praegu võivad tülid ja arusaamatused väga kergesti ka tühjast asjast tõusta. Kui tunned, et näed asju tumedates toonides ja kõik paistab masendav, siis võta aeg maha, enne kui lased end sellel tundel edasi kanda. Praegu kipuvad paljud inimesed tundma, et elu on hullem, kui see tegelikkuses on. Proovi hoida endas alati armastus ning vaadata inimesi ja olukordi läbi oma südame.

Nädala kaartideks on mõõkade üheksa ja mõõkade kaks. Nüüd tuleb arvestada sellega, et sinu elus võivad aktiveeruda teemad, mis ei ole sinu jaoks kõige lihtsamad. Võid kokku puutuda oma hirmudega, sind võivad kimbutada minevikust pärit küsimused, mis ei ole lahendust leidnud ning võid leida ennast ka teelahkmelt, kus sul tuleb teha väga oluline otsus, kuidas oma eluga edasi minna.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku karikate kuninganna. Oled nüüd mõtetega rohkem unistuste ja tulevikuplaanide tegemise juures. Sa maalid oma peas pilte sellest, milline saab sinu elu ja olu olema. Ilusate tulevikulootuste kõrval kummitavad sind aga ka hirmud ja kahtlused, mis panevad sind muretsema. Ära toida oma õudusunenägusid, suuna oma energia ainult positiivsele, mida oma ellu soovid.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab kuu. Sa oled praegu oma elus faasis, kus intuitiivne tundlikkus on suurenenud ja seetõttu koged tundeid ja mõtteid, mis võivad sind esialgu pisut segadusse ajada. Pead suutma oma meelt rahustada ning oma mõttemaailma tasakaalus hoida. Kui sul õnnestub end häälestada positiivsele, siis suudad korda saata suuri asju.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on mõõkade rüütel. Pead end valmis panema ajaks, kus puutud kokku arusaamatuste ja konfliktidega. Oled ka ise kergemini ärrituvam kui tavaliselt ning sulle tundub, et ka sind ümbritsevad inimesed on teravamad ja sõjakamad. Parim, mida praegu teha saad, on säilitada rahu ja kaine mõistus.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku täht. On aeg tulevikku vaatamiseks ja plaanide tegemiseks. Sind juhatavad taevased jõud ning kuna ka sinu eneseväljendusoskus on hetkel haripunktis, siis suudad oma nägemusi ja soove edukalt teistele edastada. See kõik tagab selle, et sinu plaanid kulgevad edukalt ja ootuspäraselt.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab müntide üheksa. Oled nüüd piisavalt kindlustatud ja rahulik. Sinu turvalisusesoov aga hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Lõvi (24. juuli - 23. august)