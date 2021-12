Mari Arocha Albial: Märka, kui palju saad sa universumilt kingitusi!

On oluline teadvustada, kui määramatult suur mõju on igal üksikisikul kogu universumile. On naiivne arvata, nagu meie mõtted ja teod ei mõjutaks kogu kosmost ja kõige elava igapäevast elukvaliteeti. Kõik pärineb ühest Loojast, ühest allikast - nagu süda ja meie keha rakud, mis reageerivad ühele juhtivale mõttele. Väga tundlik süda võib rütmist välja minna vaid väiksemagi raske mõtte tagajärjel, kogu meie keha kuulab ühte juhtmõtet. Täpselt samamoodi mõjutab iga kirglik mõte kogu universumi infovälja, kiirates võimendatuna tagasi seda, mida sai välja antud. Universumi avarustes laieneb ja mitmekordistub kõik, mida me mõtleme ja teeme, pöördudes sealt meie juurde tagasi ning mõjutades ka kõiki teisi. Ära arva kunagi, et oled liiga väike, et korda saata suuri muutusi. Liblikas on väike ja õrn, kuid selle õrna olendi tiivalehvitusest tekkiv energia võib tekitada tuhandete kilomeetrite kaugusel orkaani. Meie oleme väikesed ja õrnad, kuid meie mõtted on kui liblikatiivad. Kõik, mida nendel tiibadel lehvitame, levib energiana edasi, laienedes ja kasvades, puudutades ja mõjutades kogu reaalsust.

Iga tegu, mis on ajendatud siirast headusest, lahkusest ja kaastundest, mõjub tervendavalt kogu maailmale, just nagu vaid üksainus sõõm hapnikurikast värsket maaõhku toidab ja laeb kohe kogu keha ja kõiki rakke. Nii nagu sõda maalapil muudab seda kandva maalapi viljatuks, mõjub hingeline armatsemine maapinnale nagu rammus väetis. Iga positiivne ja ilus mõte toob armastust kõikide inimeste, loomade ja taimedeni, sest me kõik pärineme ühest allikast. Seega on väga oluline, et me teadvustaksime oma erilist ja tähtsat rolli ega mõtleks, et oleme vaid üks märkamatu tilgake ookeanis.

Me ei saavuta rahulolu ega ela õnnes enne, kui pole endale meenutanud oma tõelist päritolu ja olemust, mis on hävimatu, surematu, purunematu. Mida mitte miski ei saa kunagi kahjustada, lõhkuda ega haavata. Mida kauem end oma füüsiliseks kehaks peame, seda kauem endale kannatusi ja rahulolematust loome.