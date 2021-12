Märgid, mis näitavad, et sul võib olla östrogeeni tasakaalustamatus

Selleks et hästi vananeda, pead püüdma kindlustada seda, et su naharakud saavad signaale östrogeenilt, mida sa toodad - ja et su vereringes on seda parajal määral. Probleem on selles, et alati seda ei juhtu. Märgid, mis näitavad östrogeeni tasakaalustamatust:

• Vaimsed sümptomid.

Ärevus, depressioonilaadsed sümptomid, unustamine, suurenenud vastuvõtlikkus stressile ja meeleolu kõikumised.

• Füüsilised sümptomid.

Rindade valulikkus, endometrioos, väsimus, fibrotsüstilised või tükilised rinnad, vedelikupeetus - eriti randmetel ja alakõhus, kuumad hood, libiido kaotus, öised või päevased higistamised, emaka müoomid, tupekuivus, kaalutõus puusadel, reitel ja käsivartel.

• Naha sümptomid.

Kuiv nahk, kortsude kiirem moodustumine, pigmentatsiooni probleemid, lõtv nahk.

Kui sa arvad, et su östrogeenitase pole tasakaalus, ja sul on vanust 45-55 aasta ringis, siis peaksid minema perearsti juurde, kes mõõdab folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) taset, mis tõuseb menopausi lähenemisel. Kui see tase on kõrge, siis lähened menopausile ja ilmselt ongi see su probleemide peamine põhjus - ehkki, see ei tähenda, et sa ei saa selles suhtes midagi ette võtta.

Kui su folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH) on normaalne, siis pole menopaus kohe tulekul, aga see ei tähenda, et su östrogeenitase poleks mingil teisel põhjusel tasakaalust väljas. Sellisel juhul võib naturopaatiline arst või integratiivse meditsiini spetsialist mõõta ka süljehormoonide taset ühe kuu jooksul. Need hormoonid on pisut teistsugused kui vereringes leiduvad - nii võib üles leida probleeme, mida vereanalüüs ei näita.

Mõni arst võib lisada ka uriiniproovi, mis võib näidata, kas tasakaalu puudumise põhjustab maks, millele mõjuvad stressitekitajad nagu keskkonna kemikaalid.