Alkeemia lugemisnurk | Urmas Purde: Visiooniotsingul kõrbes nägin oma peret ja nägin armastust

Kui ma sisaliku lõpuks lahti sain, märkasin silmapiiril pilve. Ma ei pööranud sellele suurt tähelepanu ja arvasin, et mul on alla tagasi ronimiseks piisavalt aega. Paraku eksisin. Laskumist alustades kuulsin kõuekõminat. Äikesega mäe peal olles on väga kerge surma saada. Jooksin allapoole nii kiiresti, kui suutsin. Äike ja välgunooled sähvimas selja taga, suur kalle eespool. Vähemalt viisteist minutit kogesin täielikku paanikat.

Euroopas on sündinud tänaseks 70 ükssarvikut, ja Eestis 7.

Iga sellise miljardifirma sätendava edu taga on sadu lugusid maailmas ringitormamisest, sassis suhetest ja otsas rahast. Ja kindlasti kümneid lugusid, kus oma varjatud roll on ayahuasca'l, politseil, surnukuuril, notaril, kanepil või kasvajatel. Aga on ainult üks Urmas, kes kõik selle kaadritaguse Sulle ausalt ja elegantselt ära räägib. Ta kirjutab nii hästi, et Sa ei usuks iial, et ta on pidanud elus viis korda rääkima õppima.

- Sten Tamkivi