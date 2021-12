KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Tiina Ristimets: Aeg voolib naise aina ilusamaks!

Tiina Ristimets on kirjastanud palju raamatuid ja nüüd on saabunud see pidulik hetk, kus ilmunud on tema enda esimene raamat "AEG. Teekond nimega Naine." See on raamat, mis portreteerib küpse naise väärtust.

"Selle raamatu idee on sündinud isiklikest rännakutest. See on teema, mis mind ennast isiklikult väga kõnetab, kuna ma olen ka ise saabunud selle vanusegrupi lävele, kus sa avastad ennast elu keskelt, kus osad asjad on pöördumatult möödas ja samas palju on veel ees," ütleb Tiina Ristimets.

"See oli väga huvitav, kuidas naised reageerisid, kui me koos Olga Makinaga neid sellesse raamatusse kutsusime. Väga mitmed küsisid, et miks mina, kas tõesti mina!? Aga me tahtsimegi, et see valik oleks ehk mitte liiga ootuspärane, et neid naisi oleks erinevates vanustes, üle Eesti ja erinevatelt elualadelt. Me otsisime naisi, kes on väliselt ilusti säilinud ja kellel on midagi öelda, kellel on huvitav sisemaailm. Need on naised, kes aitavad naiseks olemise teekonda lahti mõtestada ka sügavamal, filosoofilisel baasil.

Küpsemas vanuses me justkui leiame uuesti iseennast, sest enne seda tuleb meil teha läbi kõik karjäärid, suhted, lapsed suureks kasvatada, me oleme justkui selles suures rattas, kus me kogu aeg elame kellelegi teisele. Lapsed, pere, töö - kõik tulevad enne meid ennast. Naised tõstavad ennast tahapingile ja kaotavad ennast ära. Siis ühel hetkel, kui on lapsed juba suured, tekib see tunne, et nüüd on lõpuks minu aeg uuesti. Nüüd ma saan iseendast lähtuvalt võtta vastu otsuseid, mida ma tahan. On olemas elukogemus ja ka teadlikkus, mida ma tahan. Kindlasti on olema ka teadmine, mida ma ei taha.

Noortele naistele, kes on mures esimeste kortsude või peale lapse sündi muutunud keha pärast, ütleksin ma ühe oma raamatu "AEG. Teekond nimega Naine" kangelanna sõnadega: "Siis on küll jama, kui noorus ja välimus on sinu ainukene ressurss". Ma soovitan naisele tegeleda iseendaga ja elada huvitavat elu.