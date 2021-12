Ufolugu: 1982. aasta 24. juunil lendasid üle Tallinna tundmatud lendavad objektid

"Korraga ema hõikas ja ütles, et igavene pirakas täht," seletas Anti. "Läksin vaatama. Algul mõtlesin, et see on õhupall, mis sätendab korra päikesekullas ja tundub siis pilve varjus jälle matt. Taevas oli räbalati väikest pilveribu täis. Palli vaadates hakkasid äkki silme ees sädemed käima, arvasin, et pea käib ringi, aga samas ütles ka ema, et tal on sädemed silmade ees ja väikevend niutsus ja vilgutas samuti silmi.