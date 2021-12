Optimist ja pessimist suhtes. Kuidas mõista ja aktsepteerida erinevusi?

Kui suhe on veel kohtamaskäimise etapis, siis eeldame, et meie kaaslane näeb maailma sama pilguga mis meie. Kuna oleme teineteisest sisse võetud ja kohandame end teise järgi, siis ei pruugi optimism või pessimism selgelt ilmsiks tulla. Näiteks optimist kipub olema riskeerija, sest ta on sisimas veendunud, et kõik läheb hästi. Nii teebki ta ettepaneku minna benji-hüpet tegema. Pessimist ei ole loomult riskeerija, sest tema eeldab, et juhtuda võib halvim. Seetõttu poleks mõtet benji-hüppest talle endale iial pähe tulnud, aga kuna ta imetleb ja usaldab oma armsamat, siis on ta valmis ette võtma midagi sellist, mida ta ise poleks kunagi teinud. Optimistil on hea meel, et tema armsam on valmis seiklusteks, ent ta ei taipa, et armsam on pidanud oma emotsionaalsest mugavustsoonist väga kaugele väljuma.

Kaks aastat pärast abiellumist teeb mees ettepaneku minna koos mägimatkale, kuid naine pole ideega põrmugi nõus. Veelgi enam, peale selle, et ta ise ei taha minna, ei taha ta lasta ka mehel sõpradega mägedesse minna, sest kujutab end ette lesena. Naine ei mõista, miks peab mees nii suurt riski võtma. Mees aga on naise reaktsioonist nagu puuga pähe saanud. Ta imestab: kuhu küll on jäänud naise seiklusvaim? Miks ta küll selline põdur pidur on?

Enne abielu jäi neil oma erinevuste üle arutlemata ja nüüd on nad üle pea kasvavas vastuolus, mida kumbki ei mõista. Tegelikult on mõlemad lihtsalt need, kes nad on - optimist ja pessimist. Probleem on selles, et enne abiellumist ei saadud lihtsalt aru, milline see inimene on, kellega sai kohtamas käidud. Abielueelne eufooria pimestas mõlemat sedavõrd, et iseloomude erinevused jäid märkamata. Kui nad oleksid oma erinevusi enne abielu arutanud, oleks mees aru saanud, et naisest ei saa iial mägironijat ja naine ei lähe temaga koos kunagi langevarjuga hüppama. Mees oleks siis taibanud, et kui ta siiski otsustab neid seiklusi ette võtta, tuleb tal silmitsi seista naise ägeda vastupanuga.