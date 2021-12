Käes on aeg võtta vastutus oma suhete, rahalise seisukorra ja ajakasutuse eest

Pane tähele ja teadvusta oma mõtteid, tundeid ja reaktsioone, kui mineviku kannatused ja kaotused sisemusest esile kerkivad. Mõnikord on vabanemiseks vaja naasta minevikupaikadesse ja näha neid uuesti, minna tagasi, teadvustada ja mõista, alles siis saab edasi minna. Olgugi tõde mõnikord valus, on teadvustamisele järgnev selgus ja vabanemine seda väärt.

Kõrgendatud tähelepanu alla kerkivad suhted meie eludes . Väärtushinnangud ja nii intiimsed kui ka kollektiivsed suhted vajavad nüüd vaagimist, paika loksutamist, nii lõpetusi kui ka uusi lähenemisi. See puudutab ka suhet rahaga ja kõigega, mida sa elus väärtustad .

Needd teemad tõusevad esile, et üles leida mustrid, suhted või hoiakud, mis ei toeta enam su kõrgeimat arenguteed . Pinnale võivad tõusta nõrgad kohad suhetes, see sunnib mõtlema ka enda suhtlemisviisidele ja sellele, millisena valid end näidata.

Võid ka avastada, et su emotsioonid avalduvad kiiremalt ja kergemini füüsilisel tasandil, tervislikus seisundis. Esile kerkib vajadus suhelda enam oma autentsest väest lähtuvalt, eriti suhetes, milles on võimuvõitlust. Pööra erilist tähelepanu suhetele, mis on ühepoolsed või tasakaalustamata. Pane tähele, kes annab ja kes võtab. Vaata üle ja teadvusta oma andmise ja võtmise tasakaal mistahes suhtes, ka suhtumises iseendasse.