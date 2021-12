Kas sina hoolitsed enda eest piisavalt hästi?

Foto: depositphotos.com

Enesehoolitsus tähendab seda, kuidas sa oma vaimu, keha ja hinge turgutad. Rõhk on sõnal "mina", mistõttu enda eest hoolitsemisele eraldatud aeg sõltub vaid sinust endast. Kuid ära aja segamini kahte erinevat asja: enda eest hoolitsemine ja uhkete kinkidega enda üle külvamine on kaks ise asja. Mõnikord võib enda hellitamine kuuluda enese eest hoolitsemise juurde, kuid tegelik enesehoolitsus ei tähenda raha kulutamist. See on pigem enda eest seismine piiride kehtestamise läbi, kirjutab Nedra Glover Tawwab oma raamatus "Pane paika oma piirid".