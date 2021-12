Energiavälja puhastamine vürtside abil

Oleme harjunud, et idamaades on toidud kõik väga vürtsikad ja aromaatsed, kuid iidsed kultuurid ei kasutanud vürtse mitte ainult toitude maitsestamiseks. Algselt on koguaeg teatud, et vürtsid aitavad energiaid liigutada, elujõuvibratsiooni võimendada, ebavajalikku tuhastada, ennast maandada, toetada, tasakaalustada. Vürtse kasutatakse tänaseni viirukite valmistamisel ning erinevate tseremooniate pühama osana.

Eelkõige põletavad vürtsid negatiivseid energiaid ehk on suurepärased energiavälja puhastajad. Seost võib leida kasvõi keskaja algusest, mil Euroopasse toodi troopilistelt aladelt vürtse eesmärgil, et peita tolleaegsete roogade halba lehka. Ehk vürts suudab ka halva ja riknenud toidu ära "tervendada". Ja samamoodi süüakse idamaades palju vürtse, et vältida kõhuhädasid, mis kuumas kliimas toidu ja joogiveega kergelt levivad. Aga mis neid tervisehädasid peenenergiate maailmas esile kutsub? Ikka seisev energia kui seda on liiga palju, mil energia muutub tahkeks, ei mahu antud piirkonda ära ja tõuseb füüsilisel tasandil haigusena pinnale.

Et mitte iga õhetuse ja uue maitse peale oh ja ah teha tuleb eeskätt ära puhastada oma keha. Alles siis selgineb maitsemeel ning hakkame mõistma ka vürtside sügavamat iseloomu ja peenemat energeetikat. Siis väheneb ka vajadus toitu sünteetiliste maitseainetega maitsestada ning meil tekib võime teha vahet erinevatel naturaalsetel maitsetel. Näiteks pipar pole kunagi lihtsalt pipar. Kõik pipralased maitsevad erinevalt ja ka tšilli sordid on maitsete järgi eristatavad. Samamoodi on kaneelid, viirukipuud, lagritsa või kurkumijuure sordid eristuvate maitsete, lõhnade ja omadustega. Ainult puhta meelega tehakse vahet ja mõistetakse mõju.

Järgnevalt jagan nõuandeid mõnede lihtsamate ja kätte saadavamate vürtsidega, kuidas panna nende energia meie energiavälja puhastuseks tööle: