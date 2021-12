Alexis Varnum: uues reaalsuses ei saa end kehtestada mitte võitlemise, vaid armastuse ja valgusega

Varasemalt me oleme pidanud end tihti väljendama läbi kannatuste, pidime midagi ületama ja saavutama läbi valu ja raskuste. Sellepärast meie vanemad praegu vaatavad hirmutavaid uudiseid, sest ainult pidev ohutunne, tunne, et kogu aeg midagi ähvardab, annab elule reipust, selgust, aktiivsust ja võimaldab tunda ennast elava inimesena.

Meie vanemad pidid alati ise enda eest seisma ja olema võitlejad. Kogu elu on olnud seotud võitlemisega. Meid kasvatati olema tugevad, täitsa normaalne oli nõukogude ajal abielluda kohe pärast kooli ja sünnitada lapsed, me pidime ise oskama enda eest seista. Võib olla Sulle tuleb meelde, kuidas lapsepõlves oli keelatud rõõmu või kurbuse tunnet väljendada. Emotsioonid olid keelatud, sa ei võinud näidata enda pisarad, rääkida sellest, mida mõtled või tegutseda nii nagu tahad. Kõik need keelud on formeerinud meis sisemise valu, mis pidi suunama võitlema maailmaga.

Kas oled kunagi tundnud, kui olid noor ja pidid lapsi kasvatama ning tööl käima, et seljas on nagu raudrüü ja vööl mõõk, millega pidid võitlema? Elu tundus raske ja sa nutsid vaikselt väsimusest öösiti, et keegi ei näeks ega kuuleks.

Selline sisemine võitlus võib toimuda ka praegu varjatult ja tekib sellest, kui Sa võitled enda õiguste eest. Selle all võib olla varjatud sisemine rahulolematus enda eluga. Sa lausa sunnid ennast oma rollide täitmise pärast ja see ärritab. Sind võib ärritada kõik - laps, kes mängib telefonis, selle asemel, et koduseid ülesanded teha; abikaasa, kes veedab aega oma sõpradega, emaga või lastega esimesest abielust. Tigedaks ajab sõbranna, kes naudib elu kuskil soojal maal, sest nad kõik oskavad elada nii nagu soovivad, aga Sina mitte.

Sinu aju ei võta vastu ja Sa ei suuda aktsepteerida, et laps hakkab elama absoluutselt muutunud maailmas, kus kõik on uutes tehnoloogiates; et Sinu mees soovib olla eemal tööst ja pere kohustustest ja et sõbranna ise teab, mida ta oma eluga teeb.