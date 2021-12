Need on kolm sodiaagimärki, kelle jaoks saab seekordne jõuluaeg olema imeline!

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Vähid on juba oma loomult suurepärased ja hoolitsevad võõrustajad, kes oskavad oma külalisi ja lähedasi tõeliselt kuninglikult poputada. Seega saab neile tänu sellele osaks palju imetlust, armastust ja tähelepanu, mida Vähk saab täiel rinnal nautida ja sellest rõõmu tunda. Lisaks on pühadeperioodil aktiveerunud tugevalt Vähi intuitiivsus, mis laseb eksimatult õigeid valikuid teha. Nüüd võib nii mõnigi oluline ja elumuutev otsus sündida just sisetunde baasilt. See periood võib panna aluse millelegi ilusale ja põnevale.

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Kaljukitse jaoks on saabuv pühadeaeg väga oluline periood elus. Nüüd peaks võtma aega, et olla iseendaga ja kuulata oma sisehäält. Just nüüd aktiveeruvad ka armastuse ja suhetega seotud teemad. Kuna ka endised kallimad ilmuvad ootamatult kusagilt välja, siis võiks seda võtta pelgalt meelitusena, mitte aga võimalusena astuda taas vanasse mustrisse. Peab lihtsalt varuma pisut kannatust ja aega ning sinu ellu tuleb keegi tõeliselt õige või liiguvad suhted juba olemasoleva kallimaga uutele tasanditele.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Sõnni jaoks toob pühadeperiood kaasa minevikuga rahu tegemise. Paljud teemad, mis on pikalt häirinud, saavad lahenduse ning suhted inimestega paranevad. See on hea aeg selleks, et olla ise teiste vastu tähelepanelik ja hooliv ning ka selleks, et lubada teistel enda eest hoolitseda. Sõnnil tasub julgelt ja täiel rinnal nautida kõiki üllatusi, mida lähenevad pühad endaga kaasa toovad.