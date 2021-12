Loomus kutsub veetma jõuluaega loomasõbralikult

Facebooki ürituse " Loomasõbralikud jõulud 2021 " all jagavad osalejad kogu jõulukuu jooksul ideid, mille põnevaga katta jõululaud ning mida pista kingipakki. Lisaks lähevad kõigi osalejate vahel loosi vahvad auhinnad koostööpartneritelt, et loomasõbralike jõulude tähistamine oleks veelgi lihtsam.

"Jõulud on aeg, mil mõeldakse rohkem võimalustele teha head. Loomasõbralike jõulude tähistamine on imeline võimalus näidata hoolimist loomade vastu ning meil on suur rõõm, et iga aastaga kasvab loomasõbralikel jõuludel osalejate arv," rääkis Loomuse kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige Annaliisa Post.