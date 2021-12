NÄDALA TAROSKOOP 6.-12.12 | Pööra pilk sissepoole, kõik vastused on sinus olemas!

Nädala kaardiks on mõõkade äss. Nüüd on saabunud aeg, kus suudad kõik sinu teele ette kerkivad probleemid selge ja terava mõistuse abil lahendada. Sul on võimalik murda end ka raskeimatest katsumustest läbi ning jõuda pinnale, kus saad end rahulikult ja kindlalt tunda. See kõik võib aga kaasa tuua ka suhete pingestumist, kui sa ei mõtle teiste tunnetele.

Nädala võtab kokku müntide kolm. Nüüd on sinu elus rõhk koostööl, üksteisemõistmisel ja empaatial. Kuigi sa tunned kohati, et eelistad oma võite üksi saavutada, siis praegu on küll aeg, kus tasub oma kohustusi jagada ning lasta end aidata. Kui sa end täiesti ära kurnad, siis ei ole see just parim pinnas edasiseks.

Armastuse osas pead oskama nüüd märgata seda, mis on oluline. Pööra oma mõtted tänulikkusele, tähista elu, toida oma suhteid ning märka oma partnerit ja tema vajadusi. On hea aeg sensuaalseteks naudinguteks ja omavahelise läheduse suurendamiseks. Nüüd võib ilmuda ka mõni vana austaja välja, kes proovib uuesti sinu tähelepanu köita.

Nädala kaartideks on ülempreestrinna ja karikate kolm. Käes on aeg, kus pead aina enam vastuste saamiseks oma pilgu sissepoole pöörama. Kuula oma intuitsiooni, usalda oma sisetunnet ja ole võimalikult ehe. Ole hooliv end ümbritsevate inimeste suhtes. Kui sulle on usaldatud mõni saladus, siis hoia seda; kui sinu valduses on informatsiooni, mis ei peaks veel välja tulema, siis ole kannatlik ning enda ja teiste vastu hooliv. Nüüd tunned tugevalt, kui tähtis on see, et sind ümbritseks lojaalsed ja ustavad sõbrad, kes toetavad nõu ja jõuga.

Nädala kaardiks on sauade kuninganna. Tegeled praegu aktiivselt oma elus ümberkorralduste tegemisega. Suunad oma energia töösse ja kodu materiaalsema poole eest hoolitsemisse. Oled optimistlik ja keskendud positiivsele, mis sinu elus on. Kõik see muudab praeguse aja sinu jaoks rõõmsaks, tegusaks ja suurepäraseid tulemusi toovaks.

Nädalat iseloomustab maailm. Nüüd on mingid olulised protsessid ja arengud jõudnud sinu jaoks lõppfaasi. See võib tuua kaasa ka nukravõitu lahkuminekuid, kuid üldplaanis on need elu loomuliku käigu ja arengu osa ning neid ei tasu võtta nii negatiivselt. Pea alati meeles, et kui mingid uksed sinu elus sulguvad, siis avanevad peagi uued.

Nädala võtab kokku saatuseratas. Nüüd oleneb kõik sellest, kuidas sa ise asju tõlgendad. Kui tunnetad muutusi sulguvate ustena ja ebaõnnestumistena, siis oled meeleheitel ja tüdinud. Kui näed aga uusi võimalusi, mis sulle avanevad põneva seiklusena, siis just seda saadki kogeda. Elu ilu ja valu on vaataja silmades.

Nädala kaardiks on keiser. Sinu elus kerkivad esiplaanile teemad, mis on seotud juhtimise, võimu ja ambitsioonidega. Nüüd saavutad parimaid tulemusi siis, kui planeerid hoolikalt oma ettevõtmisi, järgid ettekirjutatud reegleid ja panustad kogu oma jõu ja võimu. Vältida tuleks liigset jäärapäisust ja kangekaelsust. Hoia oma meel avatud uutele ideedele ja paindlikele lahendustele.

Nädalat iseloomustab sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama valiku. Selleks, et teha õigeid otsuseid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Julge unistada suurelt ja usu endasse, siis saad ka liikuda selles suunas, mida sinu hing tõeliselt ihaldab.

Nädala energiad võtab kokku karikate äss. Praegu on sinu jaoks tugevalt esiplaanil emotsioonid. Tegeled eelkõige armastuse teemaga, seda selle kõigis vormides. Kui oled end varasemalt pisut hooletusse jätnud ja tunnete teema on olnud päevakorrast maas, siis nüüd tunned, kuidas oled taas enda avamas universumi poolt pakutud headele emotsioonidele ja südant soojusega täitvatele tunnetele.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sinu moraalne tugevus ja veendumused ei laseks sul sattuda kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade kuningas. Sinu teele saadetakse õppetunde, mis lasevad sul isiksusena ja hingena kasvada ja areneda. Nüüd on aeg öelda kõva häälega välja oma soovid ja unistused. Siis saavad need ka täituda. Mõtle positiivselt ja nii lood endale ka positiivset tulevikku.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on müntide kaheksa. Nüüd nõutakse sinult pühendumist. Mis iganes see on, mida sa teed, sul tuleb hingega asja juures olla. Pööra tähelepanu ka detailidele ja loe ridade vahelt, nii saad hoopis rohkem teadmisi ja informatsiooni. Õpi olema hetkes ja keskenduma. See laseb sul nautida seda, mida teed või siis hoopiski avab su silmad ja ehk märkad, et mõni asi on sinu elus selline, millest võiksid hoopiski vabaneda.

Imelist nädalat!

