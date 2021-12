GALERII: Tiina Ristimets ja Olga Makina esitlesid oma raamatut "AEG. Teekond nimega Naine"

Ilu ei ole hääbunud, see on muutunud, ütles üks raamatu kangelanna, 79-aastane eluaegne lastearst Anne Ormission. See raamat on naistelt naistele ning pühendatud ajas muutuvale ilule ja elutarkustele, mis võiks olla toeks ja mõtteaineks paljudele noorematele, keda ajas toimuvad muutused veel ootavad.