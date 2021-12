Kiri oma sisemisele naiselikkusele

Ma usun, et nüüdseks Sa tead, et see oli minu teadmatus, kogenematus ja soov teha teistele head, mis lõpuks viis meid selle olukorrani praegu. Ma tahtsin kõigile head ja tõin ühise heaolu nimel Sind ohvriks lootusega, et see ohver pole liiga suur ja teeb meid lõpuks õnnelikuks. Ma vabandan, et ma olin nii tuim, rumal ja hoolimatu, et ei märganud Su algul väikesi märguandeid ega ka päris tugevat protesti hiljem. Ma nagu märkasin isegi, aga otsustasin pea liiva peita, sest minus polnud tarkust ega julgust midagi ette võtta. Kahjuks ei osanud ma aimata, kuhu selline ignorantsus meid välja viib. Mul on tõesti sügavalt kahju. Mul on kahju meist mõlemast ja perekonnast, mis lagunes ja kaotatud ajast, mida pole võimalik tagasi saada ja kaotatud võimalusest õppida ja kogeda selle tulemusel uut ja paremat elu oma kallitega koos. Mul on nii-nii kahju, et ma ei oska seda isegi väljendada. Ma olen vihane ja kurb korraga. Ma olen vihane, et minus polnud jõudu, julgust ja trotsi hakata vastu mulle osaks saanud kasvatusele. Ma olen kurb, et minus polnud julgust katsetada, proovida, teha midagi teisiti. Ma olen endas pettunud, et ma nagu silmaklappidega käisin kord omaks võetud rada. Ma olen pettunud, et minus polnud küllalt trotsi hakata vastu kannatustele ja nõuda endale rohkem.