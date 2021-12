Tiina Ristimets, raamatu "AEG" idee autor ja koostaja: inimese üheks tähtsamaks ülesandeks elus on õppida ennast tundma ja armastama sellisena, nagu sa oled

Tiina Ristimets, 50, kirjastaja

Milline on sinu tähtsam roll ja ülesanne naisena siin elus?

Ükskõik kust otsast sellele teemale mõtlen, siis enda kõige tähtsamaks rolliks pean ikkagi emaks olemise võimalust oma kahele lapsele, kes otsustasid minu läbi siia ilma saabuda. See on suur au ja vastutus, et sain neile elu edasi anda ja saan aidata seda kujundada.

Naine ja armastus - mida need sõnad sinu jaoks tähendavad?

Armastus tähendab minu jaoks pühendumist. See on vaikne, sügav ja püha seisund kahe inimese vahel, milles on soov oma elu teise inimesega jäägitult jagada ning lõpuni koos oma elu veeta.

Kindel ja vankumatu tunne, mis ajas pealispindselt küll rahuneb, kuid seespidiselt süveneb ja kasvab. Armastuse vormid ja keeled on mõistagi erinevad. Emaarmastus on vast kõige võimsam jõud, millel pole piire ja tingimusi. Armastus mehe ja naise vahel tärkab, elab ja kasvab, kui mõlema jaoks olulised aspektid on täidetud.

Milline on sinu elufilosoofia?

Mind huvitab elu. See tähendab, et tahan elada enda jaoks huvitavat elu, mis mind arendab, kannab ja hoiab. Ja mulle meeldib mu elu. Selles on kõiki värve ja maitseid ning see annabki elusale elule mõtte.

Mul ei ole enam elu suhtes illusioone ja ma ei võta enam ammu midagi iseenesestmõistetavana, suhtun elus olemisesse suure lugupidamisega ning elan tänuga.

Mida on sulle õpetanud suhted meestega?

Seda, et mehed võivad olla palju õrnemad ja haavatavamad hinged kui naised. Kui neid hoida ja kasta, siis nad liigutavad mägesid. Vastupidiselt jäävad neist järgi ainult varemed. Mehe juures pean väga oluliseks sisemist väärikust ja ausust ning seda, et ta julgeb otsustada ja vastutust võtta. Naisena võib asju otsustada, aga tark on jätta alati mehele mulje, et see oli siiski tema otsus.

Aga suhted lastega?