VAATA GALERIID: Inna Narro esitles oma heategevusraamatut "Kingin su aastatele elu"

Igal aastal viib Eestis vähk endaga kaasa pea 4000 inimest. Ei ole kedagi, keda see teema pole puudutanud lähemalt või kaugemalt. Inna Narro teeb erakordset tööd. Ta on PERHi järelravi keskuses Hiiul kliiniline psühholoog, kelle patsiendiks satuvad tihtipeale need vähihaiged, kellel lootust elule on alles jäänud vähe.

Inna pakub neile inimestele hingeabi ja võimalusel täidab nende viimaseid soove, ükskõik kui jaburad need siis ka pole. Ta käib nendega metsas jalutamas, mängib kaarte, loeb raamatuid ette ning muidugi kuulab, mis neil elule veel öelda on. Just neid lahkujate mõtteid on Inna aastaid kogunud ja need ilmusid nüüd ilusa kingiraamatuna "Kingin su aastatele elu".

Raamatu illustraatoriks valis Inna Katri Lumi, kes sattus samuti agressiivse vähivormiga tema juurde. Katri soov oli olnud illustreerida raamat ning nüüd kaunistavadki tema maalid neid lahkujate öeldud tsitaate. Tema viimane soov oli, et selle raamatuga tehakse head. Katri ise raamatut enam ei näinud. Tema aeg minna tuli poolteist kuud tagasi. Küll aga ta teadis, et see raamat ilmub ja sellega tehakse head. Sellepärast läheb kogu selle raamatu müügitulu nii autorite kui ka kirjastuse Pilgrim poolt Hille Tänavsuu Vähiravifondile Kingitud Elu.

Teeme koos head ja aitame selle raamatu ostuga pikendada kellegi elupäevi.

Inna sõnul on see raamat kõigile. Haigetelt tervetele ja lahkujatelt elavatele.

