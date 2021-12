4. detsembri täielik päikesevarjutus Amburis ja kuuloomine annavad võimaluse jõuda oma tõelise olemuseni

Selle kuutsükli algus ühendatuna varjutatud Päikesega, avab järjekordsed võimalused otsustavateks muutusteks, mis väljenduvad nii isiklikus kui ka kollektiivses elus. Energiad ja olukorrad soosivad järjest enam egotasandilt lahkumist ja rõhuasetuse muutumist hinge ning südame teemade kasuks.

Tahtmine ja saavutamine jäävad tahaplaanile ja esile kerkivad empaatia, kaastunne ja armastus. See on paljude tundlike inimeste jaoks kauaoodatud nihe üldistes energiates. Samas neile, kes veel vanades mustrites kõvasti kinni, ei pruugi see nihe sugugi nii mõnus tunduda ja võib tuua isegi pettumuse tundeid, vahendab Kristallikoda.ee.

Noore Kuu loomine on hea aeg kõigeks selleks, mis on seotud oma elu ümberkujundamisega. Kuna Kuu loomine tähistab ka uuestisündi ja kõigest vanast lahti ütlemist, siis kasuta seda aega, et alustada oma elu puhtalt lehelt. Vabane takistustest, tegele vanade mustrite murdmisega, sõltuvustest vabanemisega, hirmudest ülesaamisega ja oma kiusatustele otsa vaatamisega. Praegune aeg soosib tõe pinnale tulemist ja kõige varjatu avalikuks saamist.

Amburi märgi noore Kuu loomine annab inimestele juurde optimismi, teotahet ja hingejõudu. Kõik see, mis on varasemalt tundunud keeruline, saab nüüd tehtud. Suudad leida endas peidetud jõuvarud ja rakendada need enda kasuks tööle.

Kasuta tänasta päeva, et luua oma ellu midagi erilist. Olgu selleks head emotsioonid või uued kogemused. Tee midagi "kastist väljapoole".

Kuna Ambur soosib liigset kiirustamist ja hooletust, siis tasuks oma meelele tähelepanu pöörata. Väga hea on praegu tegeleda meelt rahustavate meditatsioonidega ja retkedega loodusse.

Paljud käituvad praegu mässumeelselt ja ekstsentriliselt. Provokatsioonid langevad eriti viljakasse pinnasesse ja äkilised otsused ja hulljulged sammud on tavalisest tõenäolisemad. Ettevaatust liikluses, kõrgustes ning ümberkäimisel ohtliku tehnikaga!