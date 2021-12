Meditatsiooni olemus ja kuidas aitab see tunnetega toime tulla

Muutunud teadvusseisund on võluvõti meie sisemiste ressursside juurde. See on seisund, milles avanevad uksed nii alateadvuse juurde kui ka kõrgemasse teadvusesse. Sa kohtud iseendaga - oma sisemise vaimse olemusega, mis on suurema elujõu ja energia, intuitsiooni ja loomingulise inspiratsiooni allikaks.

Muusika võib mõjuda erinevalt, olla segu rõõmust ja ängistusest, väljendada kurbust ja ülevoolavat ilu, ootusi, melanhooliat ja ennekõike vaikust. Just muusikas on kõige suurem osakaal vaikusel, sest muusikas on see midagi, mida ei saa väljendada sõnades. Selles on nii palju võimalusi, et iga inimene leiab sellest erinevaid mõjutusi. Öeldakse, et just paus on muusikas eriti oluline. Kui kuulad muusikat, siis jälgi selle rütmi - niiviisi mediteerides õpid ka elus hindama pause ja looma ise oma elurütmi.