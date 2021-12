Alexis Varnumi prognoos aastaks 2022

Praegu on selline aeg, kus paljude elus on teadmatus tuleviku ees ning muretsetakse, kuidas olla ja kuhu edasi liikuda. Moodsa viirusega alustatud turbulents jätkub ka järgmisel aastal. Raskused võivad ette tulla väikeettevõtetel ja pisematel äridel. Kriis jätkub ja situatsioon võib veelgi süveneda. Raha kaotab oma väärtust.

Inimesed hakkavad aina enam mõistma, et nende päästmine on nende endi kätes, et on aeg olla vastutav enda elu eest ja tuleb oma aju tööle panna.

Inimestel tekib senisest veel suurem huvi maakodude soetamise suhtes. Tekib soov kasvatada enda aias kartulit, kapsast, kurke, tomateid ja värsket rohelist. Tuleb tagasi huvi selle suhtes, mida on teinud meie esivanemad. Tekib vajadus õmblejate ja olme tehnikameistrite järele, sest asjade parandamine on odavam kui uute ostmine. Meie noored tahavad aina enam õppida praktilisi ameteid, selle asemel, et kuulutada oma aega kõrghariduse saavutamiseks. Kõrghariduse paber pole enam nii tähtis, kui näiteks keevitaja, santehniku või praktiliste oskustega teenindaja paberid.

Paljud inimesed jäävad ka saabuval aastal kodukontorisse. Aina enam hakkab avanema internetiteenuseid ja poode, lisaks võib turule tulla veel firmasid, kes hakkavad toitu koju tooma.

Viirus ei kao kuskile ja selle muteerumine jätkub. Võimalikud on uued tüved, mis viivad meie ridadest ära hulga inimesi. Tugevda oma immuunsust ja hoolitse korralikult enda eest.

Võimalikud on ka kõiksugu muud katastroofid. Maa ökoloogiline situatsioon võib järgmisel aastal veel halveneda ja meid võivad oodata üleujutused, tulekahjud, maavärinad ja tormid. Kuna linnades aina suureneb transpordivahendite kogus, siis on ka õhu kvaliteet seal aina halvem.

Poliitikas on võimalikud erinevate huvigruppide kokkupõrked ning keegi ei soovi jääda ilma oma kohata. On võimalik, et käivituvad võimsad muutmise protsessid, mis toovad kaasa ka rahvakogunemisi ja proteste.