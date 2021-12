ALKEEMIA TAROSKOOP DETSEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Tervis. Võid tunda, et vajad puhkust. Keha annab sulle alati märku, kui pead aja maha võtma. Oska ainult jälgida. Kui vähegi võimalik, siis luba endale lõõgastumist ja rahu nautimist. See on oluline just selleks, et saaksid oma mõtted taas kokku koguda ning emotsionaalse tasakaalu ja stabiilsuse saavutada. Kui sinu meel on rahulik ja kindel, siis suudad ka kõigele muule vastu seista.

Küllus. Tööalaselt on oodata pingelist perioodi ning seda eriti suhete poolelt. Konfliktid ja vääritimõistmised on kerged tekkima, seega loe mõttes rahulikult kümne-ni, enne kui reageerid. Kasuta otsuste tegemisel kainet mõistust ja kalkuleeri oma võimalused edule hoolikalt läbi. Ka rahaasjades tasub nüüd hoida pigem madalat profiili. Ära tee riskantseid tehinguid ega kuluta mõtlematult. Õige tegutsemisega suudad praeguse perioodi täiesti valutult mööda saata.

Armastus. Kui oled suhtes, siis tasub nüüd koos partneriga võtta ette oma paarisuhte hindamine ja vajadusel ka parandamine või tugevdamine. Kui oled oma kallimast kaugenenud, siis on hea aeg taas kirg lõkkele puhuda ja taastada omavaheline hea läbisaamine. Kui oled vallaline, siis võid kohtuda inimesega, kes on sulle juba varem silma jäänud. Praegu võib sinuga ühendust võtta keegi, kelle vastu sul on kunagi tunded olnud, kuid kes hetkel sinu elus ei figureeri.

Tervis. Peaksid enda heaolule nüüd tavalisest rohkem tähelepanu pöörama. Esile kipuvad kerkima vanad probleemid ja tervisemured, mis on seotud vaimse tasakaaluga. Vähenda teadlikult pinget ja stressi. Sa oled väga vastupidav ja püüad alati tubli olla ning mitte kurta, kuid nüüd on aeg, et vajadusel paluksid abi või võtaksid endale lihtsalt puhkust.

Küllus. Tööasjades on nüüd oluline, et teeksid endale täpselt selgeks, milles seisnevad sinu ülesanded ja eesmärgid. Enesekriitiline tunnetus aitab sul hoida jalad maas ja keskenduda realistlikele plaanidele. Tee asju eelkõige enda jaoks, mitte ülemuse, kolleegide või kellegi kolmanda jaoks. Tulemused ei tule küll üleöö, kuid üsna pea saad maitsta oma töö vilju. Rahaasjades tasub olla pigem konservatiivne ja vältida suuremaid väljaminekuid.

Tervis. Sinu tervis ei ole ehk nii hea kui soovid, kuid praegu peaksid oma fookuse seadma hoopis sellele, mis on hästi ja mille üle saad tänulik olla. Sa vajad aega, et pisut tagasi tõmmata ja puhata. Kui sunnid end tagant ka siis, kui oled omadega täiesti läbi ja väsinud, kutsud endale ise kaela vigastuse või haiguse. Luba endale lõõgastumist, rahu ja vaikust.

Küllus. Tööalaselt on peagi oodata positiivseid muu-tusi. Kui oled olnud töö osas rahulolematu, siis just nüüd on saabunud aeg, kus saad ise selle heaks midagi olulist ära teha, et edaspidi rahulolevam olla. Kui aga oled oma töö ja karjääriga rahul, siis peaksid praegu lihtsalt oma parima andma, et hea hetkeolukord jääks kestma. Ka sissetulekud peaksid sind praegu pigem rõõmustama. See võimaldab ka soovi korral kõrvale panna või soetada endale midagi, millest oled unistanud.

Armastus. Sa tunned, et vajad nüüd südameasjade osas suuremat stabiilsust ja kindlustunnet. Tunnete osas on aga raske seda kusagilt väljastpoolt otsida. Ainus, mida teha saad, on avada oma süda ja olla julge. Ära klammerdu oma nõudmiste ja ootuste külge, vaid otsusta usaldada elu. Lõpuks tuleb sinu ellu täpselt see, mida või keda vajad.

Küllus. Tööasjades oled nüüd asjalik ja konkreetne ning suudad end suurepäraselt motiveerida ja olla õigel kursil. Kui oled otsinud võimalusi töökohavahetuseks või juba pikka aega tulutult tööd otsinud, siis just nüüd avanevad sinu jaoks uksed, mis lasevad põnevatel võimalustel su juurde tulla. Raha osas tasub teha väike ülevaade, millele sa kulutad. See aitab sul oma finantsasju paremini kontrolli all hoida.

Armastus. Suhete osas saabub su ellu täiesti uus periood, mis toob endaga suuri muutusi. Sa jätad ühe eluetapiga hüvasti ja hakkad kohanema järgmisega. See kogemus asetab sind tundmatusse olukorda, mis võib tuua kaasa nii äärmuslikke positiivseid kui ka negatiivseid emotsioone. Selle olukorra eest ei maksaks aga eemale põigelda, kuna see kogemus on sinu elus väga oluline. Ole kohal ja jälgi. Ainult nii saad aimu oma tunnetest.

Tervis. Kui miski sinu füüsilise või vaimse heaolu juures on hakanud muret tekitama, siis ära ignoreeri seda lootuses, et see ise möödub, vaid otsi oma murele lahendust. Kindlasti ei tohiks tähelepanuta jätta kaebusi, mis on juba pikalt vindunud. Katsu leida tasakaal ka töö- ja eraelu vahel. Vaata, et üks valdkond ei võtaks sinu tegemisi liigselt üle ning ei tekitaks sinus ülemäärast stressi ja ärevust.

Küllus. Elu majanduslik pool võib sel kuul olla üsnagi pingeline. On oluline, et vaataksid tööasju realistliku pilguga ega ehitaks õhulosse. Vaata oma võimalused üle ning tee plaanid vastavalt sellele. Samuti võiksid silmas pidada, et kui keskendud korraga ühele asjale, saad selle kordades paremini tehtud, kui killustatuna paljude asjade vahel pendeldades.

Armastus. Suhete vallas tunned, et pead suutma kohaneda elu kiire vooluga. Kui suudad jääda mänguliseks ning asju mitte liiga tõsiselt võtta, siis suudad ka oma tundeelu hallata. Ära võta praegu ühtegi olukorda liiga südamesse, kõik toimuv annab pigem kogemusi ja testib sinu reageeringut. Keskendu sellele, millega oled rahul ja mis teeb sind õnnelikuks. Kindlasti on sul midagi, mis südant rõõmustab.

Tervis. Enda eest hoolitsemisel võiksid alustada sellest, et hoiad oma südame rahuliku ja rõõmsana. Sa vajad hellust, toetust ja lähedust, et tunda end rahuliku ja tasakaalukana. Kui sinu emotsionaalsed vajadused on kaetud, siis on ka sinu füüsiline tervis kaebusteta. Hästi ja tervendavalt mõjub see, kui suudad andestada neile, kes on sulle minevikus haiget teinud või sinu tundeid haavanud.

Vähk

Armastus. Tunnete osas pead sel kuul olema iseenda vastu väga aus. Sinu jaoks on oluline, et partneriga oleks sügav üksteisemõistmine, lähedus ja külgetõmme. Ootad tähelepanu ja toetust, et saaksid end tunda armastatuna. Kuid kuna suhetes on alati kaks poolt, siis pead sama ka omalt poolt vastu pakkuma. Võta endale aega, et tunnetada, kas sinu suhetes on tasakaal. Ilma selleta ei saa seal olla ka harmooniat.

Küllus. Tööalaselt ootavad sind ees võimalused, mis pakuvad eduka laabumise korral suurt majanduslikku kasu. Kuid siinkohal peaksid hoidma silmad lahti ning hoolega kaaluma, et sa ei laseks end rahanumbritel pimestada ega seoks end kahtlaste tehingutega. Jälgi, et kõik oleks korrektne ja seaduslik.

Tervis. Proovi vältida liigset stressi ja draamat ning luba endale piisavalt und. Katsu ka oma toitumine tähelepaneliku pilguga üle vaadata. Praegu võivad kergesti tekkida seedeprobleemid ja maoga seotud hädad. Luba endale palju vitamiinirikast ja kergesti seeditavat toitu, see sobib sulle hetkel kõige paremini.

Lõvi

Armastus. Südameasjades ootab ees rahulik ja stabiilne periood. Kui oled juba suhtes, siis keskendud koos kaaslasega mõnusate tegevuste nautimisele. Sinu jaoks on olulised püsiväärtused ja kindlustunne. Muutusi pigem väldid, sest oled rahul just sellise suhtega, nagu sul praegu on. Kasuta koos veedetud hetki selleks, et omavahelist sidet tugevdada ja luua veelgi rohkem väärtusi, mis teid omavahel ühendavad.