Kümme asja, mida teha tänasel kaduneljapäeval

1. Pane ära kõik otstarbetud ja ebavajalikud riided, esemed - viska ära või anna ära. Nii lased lahti ka minevikust. Kui on raske lahti lasta, siis sorteeri need asjad ära, millest on raske lahti lasta ja vii silma alt ära ning tegele sellega veidi hiljem. Mineviku säilitamine takistab sul elamast siin ja praegu.