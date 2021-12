Detsembrikuu taevased liikumised ja energiad

Võimalik, et jätame vana aasta seljataha tõdemusega, et passiivseks jääda ja ainult paremaid aegu loota pole lihtsalt enam võimalik. Vaadates tagasi möödunud aastale peame möönma, et turvaline mugavustsoon on jäädavalt kadunud ja sinna naasmine on mõeldamatu. Me lihtsalt ei mahu endistesse raamidesse enam ära. Oleme vanast kestast kes juba väljunud, kes väljumas ja kohtume omaenese uue, kuid samas iidse ning sügavama olemusega. Uue loomise protsess kogub aina hoogu ning muutuste loomisest, valikute tegemisest ja uute piiride kehtestamisest saab mõneks ajaks meie uus reaalsus. Sellel aastal läbitud teekonna eest aga tee enesele aasta lõpus pikk pai ja lase olnul kerguse ja tänutundega minna.