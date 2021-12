Vaba olemiseks on vaja teadvustada, et vabadust pole

Tolteekide käsitluses on kavatsus elu see osa, mis muudab energia muundumise võimalikuks, see on üksainus elusolend, mis ilma eralduspiirideta hõlmab kogu energiat ehk teisisõnu Jumal. Kavatsus on elu ise, see on tingimusteta armastus. Kavatsuse valdamine on seetõttu armastuse valdamine. Kui räägime tolteekide teest vabaduse juurde, leiame, et neil on olemas terve plaan kodustatusest vabanemiseks. Nad võrdlevad Kohtunikku, Ohvrit ja uskumuste süsteemi inimmeelt halvava parasiidiga. Tolteekide vaatenurgast on kõik kodustatud inimesed haiged. Nad on haiged, sest nende meelt ja aju kontrollib parasiit. Parasiit toitub hirmu tekitatud negatiivsetest emotsioonidest. Parasiidi kirjeldus ütleb, et parasiit on elusolend, kes elab teiste elusolendite arvel, imedes neilt energiat midagi kasulikku vastu andmata ja peremeesorganismi vähehaaval hävitades. Kohtunik, Ohver ja uskumuste süsteem vastavad sellele kirjeldusele. Üheskoos moodustavad nad elusolendi, mis koosneb elusast psüühilisest või emotsionaalsest energiast. Muidugi pole see materiaalne energia, kuid ega emotsioonidki seda ole. Meie unenäod pole samuti materiaalsed, ent ometi on need olemas. Aju üks funktsioon on muuta materiaalne energia emotsionaalseks energiaks. Aju on emotsioonide tehas. Ja oleme öelnud, et meele põhifunktsioon on unenägusid näha. Tolteegid usuvad, et parasiit - Kohtunik, Ohver ja uskumuste süsteem - kontrollib su meeli, kontrollib su isiklikku unenägu. Parasiit näeb und su meele kaudu ja elab oma elu su keha kaudu. Ta saab elujõudu hirmul põhinevaist emotsioonidest ja kasvab jõudsalt draama ning kannatuste pinnasel.