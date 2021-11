Detsembrikuu energiad: kaos hakkab vaibuma, universum toob sinu ellu kingitusi

Kahjuks veel paljud inimesed ei ela, nad närveerivad, muretsevad, on läbi põlenud, elavad teiste elu, riidlevad, jagavad ja kardavad tulevikku, seega nendel puudub energia ja jõud, puudub innustus ja see on kurb. Selleks, et seda muuta on vajalik huvi enda suhtes, sest elu jookseb läbi Sinu ja huvi enda suhtes loob elu mõtet.

Märka muutusi enda ümber. Vali seda, mis Sulle meeldib ja see hakkab looma, see pole enam unelmate soov, see on juba loomise tasand. Praegu on tähtis Sinu valikud. Kui Sulle midagi ei meeldi, siis Sa ei peaks sellega nõustuma ja selle keskenduma, sest energiad kohe tsementeerivad kinni selle, millest sa mõtled, räägid, millega lepid ja sellest tuleb Sinu enda loodud kivikuju, mida pärast on võimatu muuta.