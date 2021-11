Loomus kutsub annetamistalgutel üheaegselt toetama nii lapsi kui ka loomi

Loomuse juhatuse liikme ja kommunikatsioonijuhi Annaliisa Posti sõnul on homme toimuvad annetamistalgud hea võimalus mõelda väljapoole oma igapäevaseid tegevusi. "Maailmas on palju häid inimesi: kes tegutseb loomade nimel, kes kaitseb loodust, kes aitab lapsi ja kes on leidnud omale mõne muu südamelähedase teema. Tegelikult töötame me ju kõik ühise eesmärgi ehk parema maailma nimel ning sellele tahamegi tähelepanu pöörata," kommenteeris Post.