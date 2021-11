NÄDALA TAROSKOOP 29.11-5.12 | On suurte ja eluliste muutuste aeg!

Nädala kaartideks on maailm ja sauade kaheksa. On suurte ja eluliste muutuste aeg. Nüüd oled protsesside keskel, mis on juba ammu alanud. Liikumised on kiired, ootamatud ja ettearvamatud. Muutusi võib ette tulla nii suhetes, armuelus, tööalaselt, kui ka koduga seonduvates teemades. Parim, mida hetkel teha saad, on olla paindlik välisele survele. Mida enam hoiad vanast kinni, seda raskemini elad kõike, mis sinu ümber sünnib, läbi.

Suhete osas on endiselt ettearvamatu aeg, kus koged nii positiivseid kui negatiivseid üllatusi. Võid tunda, et oled oma elus uue etapi lävel, mis on seotud sinu karmaga. Proovi jääda alati positiivseks ja armastavaks. Vaata ette tulevatele teemadele mõistva pilguga, kus proovid oma ego ja hinnangute andmise jätta võimalikult kõrvale.

Tööalaselt tasub nüüd silmad lahti hoida, sest sul on võimalik edasi liikuda ning oma tingimusi parandada. Kui oled unistanud millestki, siis nüüd tasub oma soovide täideviimisega algust teha. Jälgi märke, mida universum sulle saadab, ning anna endast alati parim. Siis suudad muuta oma tööelu palju rahuldust pakkuvamaks. Raha osas on nüüd aeg, kus väljaminekud pidevalt suurenevad. Selleks, et mingitki kontrolli omada, tee vahepeal kuludest ja tuludest enda jaoks kokkuvõte. Muidu märkad ühel hetkel, et taskud on tühjad.

Tervise osas tasub nüüd rõhku panna enda liigutamisele. Leia enda jaoks sobiv viis, kuidas oma kehas energiad liikuma panna, parandada vereringe tööd, kiirendada ainevahetust ning anda endale mõõdukat koormust, mis aitaks parandada sinu üldist kehalist ja vaimset heaolu.

NÄDALA ÜLEVAADE 29.11 - 5.12

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama valiku. Selleks, et teha õigeid otsuseid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Julge unistada suurelt ja usu endasse, siis saad ka liikuda selles suunas, mida sinu hing tõeliselt ihaldab.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)