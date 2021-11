Lahkuminek ja sellega kaasnevad hirmud: kolm asja, mida mitte teha

Vaata näkku hirmudele. Need vigastavad rohkemgi, kui suudab teine inimene. Kui sa ei julge oma hirme tunnistada, võtavad nad sinu üle suure võimu ja võivad madaldada su sipelgaks. Võib olla hirm , mida teised arvavad. Hirm üksi olla. Hirm üksi jääda. Hirm teadmatuse ees. Hirm, et teine pool saab mujal õnnelikuks. Hirm, et sina jääd õnnetuks. Hirm isoleerituse ees ja hirm tunda end hüljatuna. Hirm majandusliku toimetulematuse ees. Hirm muutuste ees. Hirm, et sa oled liiga vana või kole või ebameeldiv. Hirm, et sul pole kellelegi toetuda. Hirm, et pead olema iseseisev. Hirm kohtuda iseendaga. Hirm vananeda. Hirm, et pead leidma uue partneri. Hirm olla vanana üksi, kirjutab Heidit Kaio oma raamatus "Vestlused Priiduga. Lahutus".