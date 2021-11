Astrofilosoofia – elutahe

Upanista Psühholoogias loodud idee elutahtest (Wille zum Leben) on nähtus, mida inimene saab kontrollida ja juhtida. Elutahe on seletamatu emotsionaalne jõud, mis juhib inimese käitumist eesmärgiga säilitada elu. Elutahe on see kui me avame hommikul silmad ja asume asjalike toimetuste juurde. Elutahe on see, et järgime omakasu ja isiklikku hüve sooviga preserveerida elu. Elutahe on see kui käime nelikümmend aastat tööl, et elada mugavat ja head elu.