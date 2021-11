Homme on suur ostupüha ehk MUST REEDE: meelespea, kuidas osta vähem ja paremini

Enne ostu sooritamist mõtle hästi läbi, kas sa saad seda endale lubada. Lubamise all ei mõtle ma ainult rahalist poolt, vaid mõtle ka kõige väärtuslikumale. Selleks on sinu aeg! Kas see on väärt aega, mis kulub sellele: asja hoiustamine, asja puhastamine, asja kastmine, asja toitmine, asja laadimine, asja kaunistamine, kütus asjale, õli vahetamine, patareide vahetamine, asja parandamine, asja ülevärvimine, asja eest hoolitsemine, asjast mõtlemine, asja pärast muretsemine, asja kaitsmine, asja väljavahetamine, asja tassimine, asja vaatamine.

Mõtle ka läbi, kas see on parim otstarve sinu rahale. Võid ka arvutada raha ümber oma ajaks. Kas see pluus tõesti on väärt tervet ühte päeva, mis sa veedad tööl, et selle jaoks raha teenida?

■ Kelle jaoks sa selle tegelikult ostad?

■ Kas sa ostad selle firmamärgi pärast, et seda teistele näidata?

■ Kas sa ostad selle sotsiaalse surve pärast?

■ Kas see toob su ellu rõõmu?

■ Kas sa saad seda endale lubada? Kui sa ostad asja järelmaksuga, siis sa ei saa seda endale lubada (ma ei mõtle siinkohal kodu ostmist). Kas see on parim kasutus sellele rahasummale? Ehk tahan hoopis koguda reisi jaoks? Millegi suurema jaoks oma kodus?

■ Mida parim versioon sinust teeks?