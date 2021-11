Kuuvarjutuse mõjud: tulemas on nii lahkumisi, kui saabumisi

Tulemas on nii lahkumisi kui ka saabumisi. Lase tolmul laskuda ja ole tähelepanelik. Mis toimuma peab, ei saa jääda toimumata. Kui on antud sisend, saab olema ka väljund.

On aeg saada teadlikuks loojaks. Too oma tähelepanu minevikult ja tulevikult praegusesse hetke, sest see on ainus võimalus luua ise oma elu, olla ise oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Edasine sõltub sellest, mis toimub praegu, mida sa praegu mõtled, tunned ja otsustad. Sinu sees on alati olnud loomise vägi, on aeg sellesse naasta ja see taas voolama panna.

Jälgi ennast ja pane tähele, kui sind valdab ärevus või rasked emotsioonid, siis on see märgiks, et oled oma keskmega kontakti kaotamas. Tõmba oma mõtted ja tähelepanu välisest tagasi enda sisse, tee seda seni kuni jõuad vaikuse ja rahu seisundisse.

Vaatle ennast praeguses hetkes, olenemata möödunust, mõtlemata saabuvale. Mida ma tunnen praegu? Luba endal oma tunnet tunda, ka siis kui see on ebamugav. See on vaid mööduv seisund, ei midagi enamat. Vaatle käesolevat hetke sellisena nagu see on, praegu ma mõtlen ja tunnen nii. Need on mõtted ja tunded, aga mina olen see, kes neid mõtteid ja tundeid vaatleb ja kellel on voli oma mõtteid ja tundeid ise juhtida, valida, muuta ja lahustada. Praegu valin ma lasta pea mõtetest tühjaks, loobuda tahtmistest ja püüdlustest, lihtsalt olla siin ja praegu ning sukelduda iseenda keskmesse.

Võta mugav asend ja lase oma teadvusel vajuda iseenese sügavusse, kus avarduvad mõõtmatud kirkad maailmad, täis rahu, selgust, armastust ja loomise väge. Just nendes, sisemistes loomisruumides otsustatakse maailma saatus, sinu maailma saatus, kes sa seda koged. Sinu südames ja hinges toimuv on olulisem mistahes välistest sündmustest. Selles küsimuses saab teha järeleandmisi vaid iseenda tervise hinnaga. Sinu südame ja hingemaailma kirkad kristallid säravad seda heledamalt, mida enam sa ise neid väärtustad.