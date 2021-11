Ära tunne end süüdi ärevuse vältimise pärast

Mõnikord saab see meie mõtetes nii keskse koha, et kestab nii päeval kui öösel. Mõtleme eesootavatele tundidele hirmuga ja üritame plaane seada selliselt, et ebamugavaid olukordi õnnestuks vältida. See võib olla tõeliselt hävitav, kui tunneme end seetõttu süüdi, et me väldime perekondlikke kokkusaamisi, töö- või koolikohustusi jms. See ei lase meil terveneda, sest kui rumineerime ka süütunde üle, siis me ei luba endal seda ületada, et edasi liikuda ning ärevuse vähendamiseks midagi ette võtta.

Tulemuseks on tõeline ärevuse keeristorm. Ärevad mõtted, emotsioonid ja käitumisviisid pole kuhugi kadunud, aga kui me tunneme lisaks end ka süüdi, et väldime teatud inimesi ja olukordi, siis ärevus suureneb veelgi.

Lõpeta elamise vältimine

Tõsi ta on, et ärevuse pärast ei maksa end süüdi tunda. Kui sa väldid asju, mis tekitavad sinus ärevust, ei muuda see sind veel pahaks inimeseks, partneriks, lapsevanemaks või töötajaks. See on toimetulekumehhanism, sest mõnikord suudame just tänu teatud asjade vältimisele paremini toime tulla muude asjadega, ilma et täielikult kokku variseksime.

Kuigi vältimine pole iseloomuviga, on see siiski ebaterve toimetulekumehhanism, mis seab elule piire - mõnikord tõsiseid. Lisaks on vältimine paradoksaalne taktika: kardetud olukordade vältimine võib ärevust ajutiselt vähendada, kuid selline käitumine tugevdab arusaama, et neid asju tulebki karta. Mured kestavad edasi ja ärevustase üha kerkib.

Sageli muutume vältimise tõttu väga valvsaks ning vältimine laieneb ka uutele olukordadele ja inimestele. Peagi saab vältimisest põhiline reaktsioon, kui me ärevust tunneme, aga me oleme üha rohkem ärevuses, kuna me üritame nii paljusid asju vältida.

Vältimise traagiliseks küljeks on see, et see piirab. See takistab meil oma elu elada; piirab seda, mida me saame (või ei saa) teha, et leida lõbu ja naudingut, ning kuidas veedame aega koos inimestega, kes meie ellu kuuluvad. Nii on meie ärevustase kõrge ja meie elukvaliteet madal. Hea on samas aga see, et vältimine pole meie loomupärane omadus, vaid see on õpitud käitumine ning käitumist saab muuta.

Katseta järgnevaid meetodeid.

• Selmet vältida seda, mida sa ei taha, liigu selle poole, mida sa tahad. Määratle enda jaoks täpselt ära oma eesmärgid, lootused ja unistused. Mida rohkem suunad oma tähelepanu sellele, mida sa tahad, seda vähem on sul vaja vältida seda, mida sa ei taha.

• Liigu edasi väikeste sammudega. Nüüd, kui sa tead, mida sa tahad, pane paika, milliseid väikesi samme tuleks iga päev astuda, et jõuda lähemale sellele, mida sa väärtustad. Niiviisi vabaned tasapisi ärevusest ja vältimisest.

• Tee iga päev midagi, mis viib su veidi mugavustsoonist väljapoole. Kui sa sellega üha uuesti ja uuesti toime tuled, siis ei jää ärevusest varsti enam midagi järele ja see tuleb kasuks su julgusele ja enesekindlusele.

Sinus endas peitub jõud taas ellu astuda ja õnne tunda, kogeda kõike lõbusat ja toredat. See viib paremate päevade ja öödeni, kuna sa vähendad vältimist ja ärevust, parandades samas oma elu kvaliteeti.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Tanya J. Petersoni raamatust "101 viisi, kuidas vähendada ärevust".