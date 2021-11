NÄDALA TAROSKOOP 22.-28. november| Kõik, millesse teadlikult ja südamega panustad, kasvab ja areneb jõudsalt

Nädala kaardiks on müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead ju tegelikult, et kõike kontrollida ei ole võimalik, kuid siiski tekitab see ebakindlus sinus ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Nädala võtab kokku sauade üheksa. Mis iganes negatiivsetest emotsioonidest kantud kogemused sul minevikus ka olnud on, nüüd oled piisavalt tugev, et sellest kurbusest lahti lasta ja emmata kogu südamest seda rõõmu, mida pakub sulle tänane päev. Ära karda oma tundeid välja näidata ega ära suru emotsioone alla. Häälestu positiivsele ja märka enda ümber head.

Tervise osas on nüüd hea aeg alustada mõne tervendava kuuriga, et enda vaimset ja füüsilist heaolu parandada. Võid lisada oma menüüsse vitamiine, turgutavaid maarohtudest drooge või lihtsalt piirata kohvi joomist või ebatervislike toitude tarbimist. Teed oma kehale ja meelele nii teene ning tunned end seetõttu peagi palju paremini.

Tööasjad peaksid sel nädalal hästi sujuma. Peaksid küll varuma pisut enam kannatust, sest kõik vajab tavapärasest enam aega küpsemiseks või täiustumiseks. Samuti võid ise tajuda, et pead võtma asju rahulikumalt, et saaksid paremini keskenduda detailidele. Raha osas võiksid nüüd hakata otsima lisaraha teenimise võimalusi või võid ka juba tegeleda millegagi, mis sulle palgalisa annab.

Nädala kaartideks on müntide seitse ja müntide kümme. Nüüd on aeg selleks, et võtta endale aega märkamaks seda kõike, mis sinu elus on head ja mis liigub positiivses suunas. Kõik, millesse teadlikult ja südamega panustad, kasvab ja areneb. Ära unusta võtta endale pause, mille ajal saad hinge tõmmata ning tänulikult vaadata üle oma saavutused.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku karikate kuus. Sinu sisemine laps nõuab nüüd valla päästmist. Ehk on aeg heita pilk minevikku ja meenutada armsaid lapsepõlvemälestusi? Lase endal julgelt ja ilma hirmudeta oma unistusi järgida, ole mänguline ja ära karda ka spontaanset käitumist. Alati ei ole vaja kõike detailideni ette planeerida ja turvalisuse külge klammerduda.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide rüütel. Oled nüüd valmis korralikult panustama, et saavutada endale seatud eesmärke. Suudad end sundida ületama suuri takistusi, kuid ära unusta, et hambad risti ainult tulemusele orienteerudes ei saa sa nautida teekonda selleni. Katsu olla pisut paindlikum ja leida viise, kuidas kogu protsessi ka nautida.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on karikate kaheksa. On aeg muutusteks. Sa pead laskma lahti minevikust, mis sind kummitab ja kammitseb ning asuma teele suunas, mis laseb sul ennast paremini tundma õppida ja kogeda vabadust. Sa saad ainult siis õnnelikuks, kui tunned end harmoonias olevana, seda nii keha kui meele osas.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku mõõkade kümme. Nüüd pead valmis olema selleks, et astud uude eluetappi. Tõmbad oma minevikule kogu mõistuse jõudu kokku võttes kriipsu alla ja jätad selja taha tuttavad olud. Pisut ebakindlust, mida alguses võid tunda, on loomulik, kuid saad sellest ruttu üle ja peagi tunned kergendust, et saad alustada puhtalt lehelt.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab maag. Sul on olemas kõik võimalused ja oskused, et saavutada seda, millest oled unistanud. Nüüd on oluline see, et asuksid mõtete juurest tegude juurde. Kui soovid midagi saavutada, siis pead hakkama reaalselt astuma samme oma eesmärkide suunas.

Lõvi (24. juuli - 23. august)