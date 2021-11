Eksklusiivne katkend Alar Kivilo äsja ilmunud raamatust "Operaator. Meie mees hollywoodis"

Katkend raamatust "Operaator. Meie mees hollywoodis"

"Kas sa ei arva, et kaamera on liiga madalal?" küsis Donald Sutherland oma tugitoolist minu poole vaadates. "Kas sa ei moonuta mu nägu?"

See oli filmi "Aurora Borealis" esimene võttepäev. Vaatasin läbi kaameraobjektiivi meest, kes oli kunagi Federico Fellini filmis mänginud Casanovat ja kehastanud režissöör Allen Pakula filmis "Klute" John Klute'i. See on üks mu lemmikfilme.

Minu ees istus raske iseloomuga, aga metsikult andekas näitleja. Ja mina sain elu järjekordse õppetunni.

Tõstsin pilgu kaamerasilmalt, naeratasin ja ütlesin Donaldile nagu muuseas, et kaader on hea ja kõik on kombes.

Viga.

Oleksin pidanud tema küsimust võtma vähemalt näiliselt tõsisemalt. Ülejäänud päeva tajusin, kuidas suur näitleja ignoreeris mind ja käitus põlastavalt minu suhtes. Kuna see oli esimene film, kus kasutasin anamorphic objektiive, hakkasin korra isegi kahtlema, et järsku on näitlejal, kes on ligemale sajas filmis näidelnud, õigus.

Hommikul tuli režissööri assistent ja ütles, et Donald tahab minuga oma treileris rääkida. Astusin sisse ja Donald jutustas mulle pika loo, kuidas ta oli kunagi Šotimaal lennujaamas kohanud naist, kes oli talle öelnud, et ta näeb päriselus välja parem kui kinolinal. Donald lisas, et ei taha, et mina tema nägu moonutaks. Aastaid varem oleksin kokku varisenud ja mind oleks ilmselt vallandatud, aga seekord vaatasin Donaldile silma ja ütlesin, et mis me siin räägime, lähme parem laborisse ja vaatame ülesvõetud kaadreid ning siis võime arutada.

Järgmisel hommikul istusin režissöör James Burke'i ja Donaldiga laboris. Ekraanile ilmus kaader vanaisast tugitoolis. Donald vaatas liikuvat pilti väga keskendunult ja pöördus siis meie poole: "Kas minu kõrvakarvad ei peaks olema pikemad?"