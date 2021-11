10 viisi, kuidas seks ülitundlike jaoks erineb

Ja päev ei pruugi tavalistest standarditest lähtuvalt tunduda "väga hõivatud." ÜTIdel võib olla ülimalt aktiivne meel ja me võime tunda end kurnatuna juba lihtsalt sotsiaalses suhtluses või liigse müra läheduses. Paljud ÜTId peavad seksi imeliseks ja isegi maagiliseks - vajame lihtsalt aega ja ruumi, et sellele häälestuda.

Loomulikult on kõik erinevad ja see ei tähenda, et ülitundlikel poleks juhusuhteid. Kuid see, mida seni on uuritud, on näidanud, et ÜTId vajavad oma partneriga emotsionaalset sidet, et tõeliselt lõõgastuda ja end kogemuses hoitult tunda.

Seksuaalne intiimsus on paljude ÜTIde jaoks ühenduse oluline osa. Kuid erineb nendest, kes pole tundlikud. Siin on toodud mõned peamised omapärad, mida teadvustada olles ÜTI või suhtes ÜTIga.

3. Kui ÜTI on aga häälestunud, on peened näpunäited oodatud

Uuringud näitavad, et ÜTIdel on kõrgem positiivse reaktsiooni võime kui mitte ÜTIdel. Me kogeme positiivseid emotsioone intensiivselt, sealhulgas erutusega seotud tundeid ja emotsioone.

Kui puudutus on liiga puine või partner on liiga jõuline, võivad ÜTId end pigem välja lülitada. Liialt järsk lähenemine võib olla frustreeriv. Kuni mõlemad osapooled õpivad, et rohkem pole alati parem. (Suhtlemine on võti).

Kerged soovitused (mitte tugevad selgesõnalised vihjed) lülitavad ÜTI sisse - näiteks õrnad puudutused, komplimendid või naeratus. Kui partner seda teab, võib see muuta seksi ja selleni viivad hetked imeliseks nii tundliku kui vähem tundliku partneri jaoks.

4. Naudingu ja valu vahel on peen joon

ÜTId kogevad kõike intensiivsemalt kui mitte ÜTId. Kui miski ei tundu päris õige võib see põhjustada valu või ebamugavust. Tundlikud inimesed võivad vajada rohkem suhtlust, et märgata äkiliste või tugevate tunnete tekkimist. See on veel üks põhjus, miks ÜTId võivad eelistada seksi kellegagi, keda nad armastavad - sest armastus tuleb (loodetavasti) usaldusega ja on piisavalt mugav, et end avatult jagada.

ÜTId võivad muret tunda ka valu väljendamise pärast. Võib-olla arvavad nad, et nad ei tohiks olla üle stimuleeritud või võivad arvata, et nende partner naudib kogemust ega taha seda katkestada. Kuid see on ka põhjus, miks ÜTId vajavad partnerit, kes neid kuulab ja soovib olla tundlik nende ainulaadsete vajaduste osas.

5. Üleminekud on olulised

Hiljutine uuring näitas, et ÜTIde aju tunneb pärast emotsionaalselt stimuleerivat kogemust sügavuti, ka puhke olekus. Meil kulub aega, et naasta tavaellu pärast midagi, mis on meid sügavalt puudutanud.

Samamoodi võime pärast seksi vajada aega, et väärtustada seda hetke enne päeva (öösse) naasmist. Mõne jaoks võib see tähendada kaisutamist või partneriga pehmelt rääkimist või lihtsalt vaikselt koos olemist.