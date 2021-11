Luba endale emotsioone

Emotsioonide allasurumine on kultuuriliselt õpitud käitumine. Eriti õpetatakse seda tegema just poisse ja mehi, kes sellest tingitult sageli usuvad, et hirmu väljanäitamine annab märku nõrkusest. Kuid sel on tagajärjed. Kui hirmu liiga tihti maha surud, jääb see mingil moondunud kujul sinusse püsima ning eriti tähtis on just see, et need inimesed, kes sinust hoolivad, ei saa aru, mida sa tunned.