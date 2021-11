Lahutus: Andrese lugu, kus tülid ja hirm lõhkusid suhte

Poisi pärast veetsime lahkumineku järel üsnagi palju aega koos. Sõbrad kutsusid külla. Läksime. Oli koolivaheaeg - sõitsime turismitallu või spaasse. Jõulud? Ikka meie! Me seksisime pidevalt, ka pärast lahkuminekut. Seks klapib meil hästi ja andis lootuse, et oleme ikka koos. Teinekord, kui olin eeldanud, et seksime, siis ta lükkas eemale. See tegi haiget.

Ainsad hetked, mil tundsin end hästi peale lahkuminekut, olid siis, kui ta oli mu lähedal või helistasime. Eriti kui tema helistas või pakkus kokkusaamist. Ammutasin neid hetki nagu janune kaevul. Kui öeldakse, et tunneta kohalolu, tunne end hästi hetkes, siis neil hetkedel tundsingi end hästi. Ja muidugi hakkasime kohe ragistama. Hiljem süüdistasin ennast, et miks ma pidin tüliga kaasa minema. Roomasin mõne sõnavahetuse lõpus enam-vähem põrandal, vihkasin ennast.

Tülidest ma ei saagi aru. Ma ei öelnud ju midagi hullu, aga tema väidab, et ütlesin seda ja teist. Kas ma tõesti ütlesin ja ise ei mäleta? Ma kõhklen nüüd kõiges. Ehk isegi ütlesin? Mul läheb teinekord silme eest mustaks. Ise ei mäleta, mida ütlesin. Nagu mäluaugus. Isegi kui tundsin, et armastan teda, ja tahtsin, et ta oleks mu lähedal. Ikka ütlesin mingit jama. Vist.

Me olime aastaid tülitsenud. Kõige pärast. Ütle, mille üle annab tülitseda ja me olime selle läbi võtnud. Üks alustas ja teine püüdis olla vaimukam, või oli tal enda meelest rohkem süüdistusmaterjali.

Naine väidab, et ma olen liiga kontrolliv. Kas ma olen? Ma pole kunagi varem kuulnud, et tema sõnavaras oleks selline väljend. Ma arvan, et tal on uus mees, kes on seda öelnud. Ta ise ütleb, et ei ole...

Mul oli kakssada põhjust talle helistada, et rääkida lapsega aja sättimisest ja kuidas asjaolud muutusid ja siis ei muutunud ja nüüd on hoopis teistsugused. Vihkasin ennast, et olen jälle helistanud. Kolleegid aga küsisid: kas te ikka olete lahku läinud?

Mul oli vaja tema lähedust.

Juuksed olid hakanud salkudena välja langema. Süda puperdas ja värisesin üle keha, eriti enne kontorisse minekut. Füüsiliselt oli see talumatuse piiril. Olin meeletult kaotanud kaalus. Sellel on isegi nimi: psühholoogilisest traumast tingitud kaalukaotus. Higi lõhn oli eriliselt kirbe. Mõistan, et see oli hirm. Hirm saada hüljatud.

Vaatasin miljon korda päevas, kas ta on Messengeris aktiivne või on kedagi laikinud Instagramis. See on lõks. Hommikul ärgates esimese asjana kontrollisin, kas ta on aktiivne - sellega olin temaga justkui seotud. Samal hetkel temaga

koos. Päeva jooksul samuti.

Mul hakkas tekkima tunne, et lähen peast segi. Öises unetus vähkremises segunesid päriselu ja unenäoline sodi. Situatsioonid, lausekatked, sõnad. Sidusin neid kokku ja lahutasin laiali. Tekkis uus reaalsus. Adusin, et see kõik eemaldub tegelikkusest. Fantaasia on kõva relv. Mul tekkis kohati temast pilt kui täiesti teisest inimesest. Teisalt leidsin külgi, mida polnud osanud varem piisavalt tunnustada ja väärtustada. Ta on ikkagi meie lapse ema!

Tunnistan, et mul oli loll komme end teinekord täis juua ja öösel kirju saata. Mõnikord sõimasin, teinekord lödisesin haletsusväärsuses.

Tahtsin parandada kõik vead! Kujutlesin, et kui alustame uuesti ja ta kolib tagasi koju, siis teen seekord kõik õigesti.

***

Valu muutus nii talumatuks ja lõppematuks, et mõistus nõudis, et selle jama lõpetaksin.

Enamikul lahkuläinutel on mingi murdepunkt. Mul oli neid kaks. Pühapäeva hommik umbes aasta pärast naise kodust välja kolimist. Reedel olime seksinud, laupäeval olime koos sõpradega ja ta alandas mind teiste ees. Põgenesin, värisesin ja tundsin iseenda hapukat lõhna. Ma olin põhjas.