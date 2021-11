Tagarääkimine on kui must maagia, mis külvab mürki südametesse

Inimühiskonnas on tagarääkimine muutunud peamiseks suhtlusviisiks. Sel moel tunneme end üksteisele lähemal, sest mõnus on näha, et kellelgi teisel on veel nii halvad tunded. Üks vanasõna ütleb, et viletsus tahab seltsi ja põrgupiinades inimesed ei taha üksi kannatada. Planeedi unenäo tähtsad osad on hirm ja kannatused, just nende kahe abil surub planeedi unenägu meid maadligi. Kui inimmeelt võrrelda arvutiga, siis on klatš midagi arvutiviiruse sarnast. Arvutiviirus on arvutikeele osa, mis on kirjutatud samas keeles kui teisedki arvutikoodid, kuid pahatahtliku kavatsusega. See kood sisestatakse su arvuti programmi siis, kui seda kõige vähem oodata oskad ja enamasti pole sa sellest teadlik. Kui see kood on su arvuti programmis sees, siis raal ei tööta enam nii nagu peaks või ei tööta üldse, sest paljude vastukäivate teadete tõttu on koodid sassi läinud. Inimlik tagarääkimine töötab samal põhimõttel. Näiteks asud oma uues klassis uue õpetaja käe all tööle ning ootad seda väga. Enne esimest tundi tuleb sulle vastu keegi, kes on sama kursuse läbi teinud ja hakkab sajatama: "Oh, see õpetaja on üks igavene tropp! Ainet ta ei valda ja lisaks on ta veel pervert ka, nii et vaata ette!" Kohemaid võtad vastu selle isiku sõna ja emotsionaalse koodi, mis tal seda öeldes oli, kuid sa ei tea, miks ta sellist juttu sulle rääkis. Vahest oli ta vihane, et ise selles aines hakkama ei saanud, või lajatas sulle hirmudel ja eelarvamustel põhineva oletuse näkku, aga kuna sina oled õppinud infot uskuma nagu laps, siis üks osa sinust usub seda klatši ja nii lähed sa tundi. Õpetaja annab tundi, aga sina tunned, kuidas mürk sinus levib ning sa ei saa aru, et näed õpetajat teda halvustanud isiku silmadega. Siis räägid sama asja ka teistele selles klassis ja nemadki hakkavad toda õpetajat samal moel nägema - kui mölakat ja perverti. Kursus muutub sulle vastumeelseks ja loobud sellest. Süüdistad õpetajat, kuid tegelikult on süüdi klatš.