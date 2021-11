Loo endale positiivne reaalsus!

Sa ei pea sekkuma energia hoovustesse, vaid saad lihtsalt jälgida toimuvat ilma hinnanguteta ning nautida ühtsust maailmaga ja tunda, kuidas maailm on Sinu sees. Sa ei pea olema aktiivne ja kõiges toimuvas osaline, vaid lihtsalt jälgi ennast, ka see puhastab teadvust.

Ümberlaadimine toimub siis, kui me ise ei loo endale nõudmisi, ei loo vastasseisu, ei võitle, vaid laseme lahti vanast. Me ise loome endale vormid, milles on suletud energia ja ise loome ka endale kõik piirangud ja takistused. Selleks, et vabastada seisev energia, tuleb julgeda lahti lasta.