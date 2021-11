19. novembri täiskuu toob kaasa saatuslikke sündmusi

Oleme sisenenud täiskuu energiasse, mille täpne toimumisaeg on 19. novembril kell 10:58. Päike on sel hetkel Skorpionis ja Kuu Sõnni märgis. See on osalise varjutusega Täiskuu. Varjutus algab kella kaheksa paiku hommikul ja kestab kuni kella kaheni, kuid meil pole see vaadeldav, sest Kuu loojub kell 8:23 ja asub ülejäänud varjutuse aja meie jaoks allpool horisonti. See aga ei takista osa saamast Varjutusega kaasnevaist transformatiivse energia laineist, mis võimaldavad meil teha hüppe oma teadvuse arengus ja jõuda oma eludes pöördepunkti, vahendab Kristallikoda.ee.