Tiit Trofimov: piinlikkustundest vabanemine aitab lihtsamalt elada

Kust seksiga seotud piinlikkustunne üldse tuleb? Millal me hakkame häbenema oma keha ja suguelundeid? Muidugi, see juhtub taas lapsepõlves, kui lastele on suguelundi näppimise või arsti mängimise pärast valjult peale käratatud ja nendega riieldud. Sellistel lastel on suur oht kasvada inimesteks, kes häbenevad oma seksuaalsust, sest neil on keelatud oma kehaga kontaktis olla. Laps õpib sellest, et suguelund on midagi häbiväärset, hiljem, et seks on midagi häbiväärset, ja ta peab selle probleemiga täiskasvanueas maadlema, kirjutab Tiit Trofimov oma raamatus "Lõpp on algus".