NÄDALA TAROSKOOP 15.-21. november| Sinu teele satuvad situatsioonid, mis nõuavad suurema pildi nägemist ja oma ego kõrvale jätmist

Nädala kaardiks on müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, mis ei too endaga kaasa plahvatuslikke arenguid ega ootamatuid sündmusi. Pigem liiguvad asjad stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.