Kitchari - kõhutäis, mis toidab ja tervendab

Idamaades on laialt tuntud basmatiriisi tervendav mõju. Ajurveda traditsioonis on basmatiriisist ja kollastest mungubadest valmistatav kitchari meelerahu ja tervist kinkiv kõhutäide, mis tasakaalustab kõiki kehasiseseid energiad. Pane tähele, et kollased mungoad on kergemini seeditavad ja loovad suuremat tasakaalu seedimises kui rohelised mungoad, kirjutab Mirjam Hakkaja raamatus "Elu puudutus".