Toitumisnõustaja Liis Orav: toitumissoovitused läbipõlemissündroomi leevendamiseks

Kehalist läbipõlemissündroomi ei põhjusta mitte ainult ületöötamine ja füüsiline koormus, vaid ka halvad suhted ning keskkondlikest kemikaalidest, bakteritest, parasiitidest ja hallitusest tulenev toksiline stress. Samuti võivad suurt stressi põhjustada organismile sobimatu toit ja jook ning neerupealiseid kurnavad harvad söögikorrad. Väga rängalt võib kehale mõjuda ka ööpäevarütmi paigastloksumine, millele aitab tõhusalt kaasa nutiseadmetest peegelduv sinine valgus, eriti kui neid kasutada hilja õhtul. Helendavate ekraanide öine lembus ajab segadusse ajus paikneva käbinäärme, mis järeldab valgusest, et tegu on päevaga. Tekivad muutused unehormooni melatoniini sekreteerimisrütmis. Kui keha loomulik rütm on toota rohkelt kortisooli hommikul ning unehormooni eritamine suureneb õhtul, siis nüüd võib olukord ka vastupidiseks nihkuda - õhtul pole und kuskilt võtta, hommikune ärkamine tundub aga ilmvõimatu. Eriti tundlikud on ekraanidelt immitseva valguse mõjule teismelised. Uneaegne ärkvelolek ja hiline tõusmine on kehale hästi talutav, kui see juhtub vahel harva. Kui häirunud unemustrist kujuneb aga rutiin, võib see hakata mõjutama nii närvisüsteemi kui energiataset.