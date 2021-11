Täna on isadepäev! 20 südamlikku mõtet ja tsitaati isadest

1. Iga mees võib lapsi saada, kuid mitte iga mees ei ole isa. Tundmatu autor

2. Isa on see, kellele sa vaatad alt üles, ükskõik kui pikaks sa oled juba sirgunud. Tundmatu autor

3. Isa olemine on tohutu suur töö ja see nõuab sult palju, kuid ometi on see parim töö maailmas. Derek Fisher

4. Suurim kingitus, mida isa saab oma lapsele teha, on anda talle oma aega ja armastust. Tundmatu autor

5. Üks isa suudab lapsele anda rohkem eluks vajalikke teadmisi, kui kümme õpetajat. Tundmatu autor

6. Tõeliselt rikas mees on see, kelle lapsed jooksevad tema käte vahele ka siis, kui tema pihud on tühjad. Tundmatu autor

7. Parim, mida isa saab oma tütre heaks teha, on talle näidata, kuidas ta armastab tema ema. Tundmatu autor

8. Hea isa on see, kes usub sinusse alati. Ta aitab sind püsti, kui sa kukud ja laseb sul uuesti proovida, isegi kui sa jälle kukud. Tundmatu autor

9. Isa - maailma jaoks on ta vaid üks mees, lapse jaoks on ta aga terve maailm. Tundmatu autor

10. Isa on lapse kõige esimene ja suurim superkangelane. Tundmatu autor

11. Ma ei oska nimetada ühtki teist vajadust, mis lapsepõlves oleks sama tähtis, kui vajadus isa kaitse järele. Sigmund Freud

12. Isaks saamise otsus on ülioluline. Sellega sa annad nõusoleku, et tükike sinu südamest jalutab iseseisvalt ringi. Elisabeth Stone

13. Tõeline isaks olemine sisaldab endas pühendumist, kohustusi ja vahel ka oma soovide ohverdamist lapse nimel. William Bennet

14. Isa ei räägi sulle sellest, kuidas sa pead elama. Ta elab nii, et see on sulle eeskujuks. Tundmatu autor

15. Mees tervikuna võib meheks saada, kujuneda üksnes siis, kui tal on isakogemus. See on vältimatult vajalik mehe kui terviku väljakujunemiseks. Fred Jüssi

16. Isa, see on täiesti tavaline mees, kellest tänu oma armastusele lapse vastu on saanud kangelane, seikleja, laulude laulja ja jutuvestja. Tundmatu autor

17. Isaks ei sünnita. Mehed kasvavad isaks ja isadus on nende arengus väga olulisel kohal. David Gottesman