Alusta sellest, et armastad ennast, siis saabub sinu ellu ka kõik see, mida vajad

Kõik, mida me soovime, ükskõik mis see siis ka ei oleks, on ajendatud armastusest. Peame kogema neid armastuse tundeid, et saada, mida soovime - noorust, raha, täislikku kaaslast, tööd, keha, tervist. Nende ligimeelitamiseks peame välja saatma armastust ja kõik see ilmub kohe.

Nipp on selles, et armastuse kõrgeima sageduse väljasaatmiseks pead sa iseend armastama, ja see võib paljudele keeruline olla. Keskendudes välisele ja sellele, mida praegu näed, võid iseendale jala taha panna, sest praegu nähtav ja tuntav on selle tagajärg, millest sa kunagi mõtlesid. Kui sa ei armasta ennast, siis sinu praegune isiksus on ilmselt täis vigasid, mida oled endas leidnud.

Enda täielikuks armastamiseks pead sa keskenduma omaenda täiesti uuele dimensioonile. Sa pead keskenduma kohalolemisele sinus endas. Võta hetk vaikselt olemiseks. Keskendu elu kohalolemise tundele enda sees. Keskenduses sisemisele kohalolemisele, hakkab see end sulle avaldama. See on selge armastus ja õndsus, see on täiuslikkus. Kohalolek on sinu täiuslikkus. See kohalolek ongi tõeline Sina. Kui sa keskendud sellele kohalolekule, tundes, armastades ja ülistades seda kohaolekut, armastad end võib-olla esimest korda oma elus täielikult.

Iga kord, kui sa vaatled end kriitilise pilguga, nihuta oma fookus kohe sisemisele kohalolekule ja selle täiuslikkus avaldab end sulle. Seda tehes kaob kogu ebatäiuslikkus, mis sinu elus on ilmnenud, sest ebatäiuslikkus ei saa kohaoleku korral eksisteerida. Ükskõik kas sa tahad endale täiuslikku silmanägemist, vabaneda haigusest ja taastada heaolu, muuta vaesus külluseks, pöörata tagasi vananemist ja mandumist, juurida välja kogu negatiivsus, keskendu armastusele ja kohaolekule enda sisemuses - ja täiuslikkus manifesteerub.