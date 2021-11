Kui ärevus ründab: Tegelikkuse nägemine vs probleemide otsimine

Ärevus hakkab oma hirmust ja murest lähtudes moonutatult tõlgendama asju, mida me kogeme. Kujuta näiteks ette, et su partner jalutab uksest sisse kulmu kortsutades ega hakka kohe sinuga rääkima. See on neutraalne sündmus ega tähenda iseenesest midagi. Ärevus omistab sellele aga kohe negatiivse tähenduse ning sunnib sind oma "virtuaalkiivri" tõttu probleeme nägema. Need võivad olla näiteks alljärgnevad.

• Ta on pahane selle tõttu, mida ma hommikul ütlesin. Vahest oli see viimane piisk karikas, ja nüüd on meie vahel kõik läbi?

• Kindlasti peab ta mind alaväärseks, kuna ma ei pinguta piisavalt. Äkki peab ta mind lausa vastikuks?

Need ja muud sellised ärevad kujutluspildid tungivad sinu ja sind ümbritseva tegelikkuse vahele. Kui tabad end sõbra või armastatuga koos olles ärevile minemast, siis võta need ärevuseprillid maha. Teadlikkus töötab ka selles olukorras hästi. Kui sa paned tähele, et su ärevus suureneb, kuna sa otsid probleeme, siis püüa järgida alljärgnevaid nõuandeid.

• Hinga mõned korrad aeglaselt ja sügavalt sisse.

• Keskenda oma pilk mingisse konkreetsesse punkti enda ees.

• Seejärel vaata ringi ja pane tähele, mida sa näed ja kuuled.

• Ära anna hinnanguid. Lihtsalt märka.

• Keskendu taas oma armastatule ja vaatle teda samasuguse neutraalse tähelepanelikkusega. Kui sa püüad oma kaaslasi teadlikult tajuda just nõnda, nagu nad praegusel hetkel on, siis näed sa neid ilma ärevusprillideta. Kui su partner tuli koju kulmu kortsutades ja pahurana, siis tal võis olla halb päev: vahest sai ta trahvi kiiruseületamise eest või tal valutab pea või ta tahab lihtsalt peale rasket päeva lõõgastuda. Ärevus sunnib sind inimestega seonduvaid märke tõlgendama, aga ärevusest kantud tõlgenduste täpsust ei saa usaldada. Usaldada saad vaid seda, mida võtad vastu hinnangutevabalt oma meeltega praeguses hetkes.