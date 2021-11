Ära karda oma elu muuta!

Vahest meie arvamused on kui kaitsekilp ja vahest see ei kaitse vaid loob valu. Me otsime abi ja ei mõista, et oleme enda ebajumalad ise loonud. Need sisemised probleemid on meie loodud ebajumalad. Me kummardame neid ja arvame , et need ongi ainuõiged. Me oleme loonud endas ettekujutused millele meie reaalsus peab olemas ja hoiame nendest kinni , et mitte ennast reeta. Kuid just ebajumalatest kinnihoidmine ongi meie koorem mida me tassime endaga kaasa.

Ja siis tuleb appi see, mis päästab Sind sisemistest ebajumalatest. Need on tekkinud probleemid, kriisid, krahhid, läbielamised, kaotused, mis lõhuvad sinu illusioonid. Kui loodud iidol/ebajumal/fantaasia kukub on alati valus. Me kannatame ja tunneme valu, kuid kahjuks me teisiti ei saa aru. Kui ühe korra saad vastu pead, hakkad teisiti mõtlema.

Duaalsuse maailmas me tihti jagame asjad ja olukorrad mustaks ja valgeks, õigeks ja valeks, heaks ja halvaks, valguseks ja pimeduseks... Kuid elus on vaja harmooniat ja tasakaalu ning kõik, mis on viltu, kuulub parandamisele. Vaata loodust, kuidas see muutub ja kuidas on olemas erinevad hooajad. Kas looduses on olemas ebajumalad? Ei, looduses kõik elab oma elu ja on selline nagu on loodud. Inimene aga kõigest jõust topib endale ümber mingi võltsi kuju, teeb ennast valgeks ja pehmeks ning kannatab kui miski ei vasta tema ootustele. Iseennast aga petta ei saa. Sa saad ennast peita mingi kuju või maski taha, kuid see Sind ei aita.

Mida siis teha? Lihtsalt elada ning läbida kõik kogemused ja esilekerkivad situatsioonid. On olemas hetked, millal Sa oled vihane, ärritunud, rahutu, ei suuda keskenduda, ei suuda andestada, oled ahne, kade, vihkad ennast, ihkad kättemaksu. Kuid see ei kesta kaua, kõik sellised situatsioonid algavad ja lõppevad.